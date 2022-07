Candidatos do concurso da Guarda Civil Metropolitana são convocados para a 6ª etapa

Os candidatos do concurso da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, são convocados para a próxima etapa do Curso de Formação ao cargo.

De acordo com publicação desta sexta-feira (15) no Diário Oficial do Município, a classificação preliminar de todos os candidatos aptos até a 5ª etapa – Investigação Social e da Avaliação Biopsicossocial e Aferição Racial de Negros e Índios, encontra-se no anexo I disponível no site do Instituto Selecon.

Matrícula – Os candidatos Recomendados na Investigação Social, estão sendo convocados para efetivação da matrícula e participação no Curso de Formação, de caráter classificatório e eliminatório.

Para efetivação da matrícula, o candidato convocado deverá realizar as seguintes ações: a) acessar o site do concurso clicando AQUI

b) fazer o download da “Ficha de Matrícula” e imprimir, datar e assinar;

c) escanear a “Ficha de Matrícula” devidamente preenchida e encaminhar para o seguinte e-mail: concurso.pmcg.gcm.2020@gmail.com.

d) aguardar e-mail confirmatório de recebimento pela Comissão do Concurso.

Datas – As matriculas serão efetuadas por turmas nos seguintes dias: 20/07/2023 até as 23h59min – Turma 1, e no dia 21/07/2022 até as 23h59min – Turma 2.

O candidato convocado que não efetivar a sua matrícula dentro do prazo estabelecido estará automaticamente eliminado do certame.

Eliminação – Será eliminado do certame o candidato que, no momento da matrícula no Curso de Formação, apresentar tatuagem no corpo (pigmentação definitiva), que: divulgue símbolo ou inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da corporação; que faça alusão a ideologia terrorista ou extremista contrária as instituições democráticas ou que pregue a violência e a criminalidade; que pregue a discriminação ou o preconceito de raça, credo, sexo e origem; contenha a ideia ao ato libidinoso ou ideia ou ato ofensivo aos direitos humanos; que aparente vinculação, simpatia a organização criminosa (facção) e/ou congênere; que incentive ou apóie indisciplina, desordem ou atentatória contra as instituições democráticas; que incentive ou apóie o consumo de drogas ilícitas e/ou a prática de crimes.

Local – O local e horários das aulas serão fornecidos durante a aula inaugural que acontece no próximo dia 01/08/2022, às 14h, no Auditório do Bloco “C” da Universidade Católica Dom Bosco – UCDB, na Av. Tamandaré, 6000 – Jardim Seminário.

Transporte – Aos que desejam utilizar o transporte público para a realização da seleção, as linhas de ônibus para a UCDB são: Saindo do Centro: linhas 220, 222 e 229; Saindo do Terminal Júlio de Castilho: linha 074;

Terminal General Osório: linha 221.

Durante o Curso de Formação o candidato deverá se submeter às normas constantes no Manual do Aluno, disponível no site da Acadepol (Academia da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul) em Regimento Interno da academia.

O edital de convocação está disponível a partir da página 22 do Diogrande de hoje (15).

