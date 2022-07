Cinco álbuns que completam 50 anos em 2022 para fechar a semana do rock

Por Marcelo Rezende

Na última quarta-feira (13), foi celebrado o Dia Mundial do Rock, e não dava para deixar a data passar em branco aqui na coluna. Como completo 50 anos em julho, para brindar a semana do rock, elenquei cinco álbuns, que, além de considerá- -los obrigatórios, eles também completam 50 anos em 2022. Rolling Stones, David Bowie, Neil Young, Black Sabath e Alice Cooper integram este top five, com os devidos streamings para você, leitor, curtir. Aumenta que isso aí é rock and roll!

“Exile On Main St.” – The Rolling Stones

Os Stones viviam o auge da criatividade, porém seus integrantes enfrentavam dificuldades financeiras (leia-se “devendo ao Fisco”), quando resolveram se aventurar em autoexílio na França. O resultado disso foi o álbum duplo “Exile On Main St.”, uma verdadeira pérola a meu ver, aliás, este é o único álbum duplo de inéditas da discografia da banda. Suas faixas misturam sonoridades que vão do blues ao pop melancólico, sem se esquecer das doses de country. Considerado por muitos o mais criativo da banda e um dos mais marcantes do século 20, destacam-se as faixas “Rocks Off”, “Tumbling Dice”, “Shine a Light” e “Sweet Virginia”. Está disponível no Spotify, YouTube e Deezer.

“Harvest” – Neil Young

Minha terceira dica é o quarto disco solo de Neil Young. Apesar de não cair no gosto da crítica no início, o álbum “Harvest” foi reconhecido depois como um dos grandes marcos da década de 1970. Um presente para os ouvidos, a sonoridade do projeto foi inspirada na participação de Neil Young, um ano antes, em um programa comandado por Johnny Cash, onde experimentou folk, rock e country. Coisa mais linda de ouvir. A bolacha conta com as participações especiais de Linda Ronstadt e da Orquestra Sinfônica de Londres, além de Crosby, Stills e Nash, seus antigos companheiros de banda. Ouça sem medo de ser feliz as canções “Out on the Weekend”, “A Man Needs a Maid”, “Heart Of Gold” e “Old Man”. Disponível no YouTube e Deezer.

“The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” – David Bowie

Se Bowie já havia dito a que veio em obras anteriores, em seu 5º álbum consolidou seu espaço no Olimpo do rock. A partir daí, o camaleão já se destacava pela postura cênica e por influenciar até o mundo da moda. “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” conta a história de um alienígena rockstar que chega à Terra e se depara com um cenário nada animador. Dessa maneira, o disco reflete um lado teatral que mistura inovação e sonoridade incrível, influenciando as formas de produção na indústria musical. Ouça em volume alto “Five Years”, “Starman”, “Moonage Daydream” e “Ziggy Stardust”. Disponível no Spotify, YouTube e Deezer.

“School’s Out” – Alice Cooper

Lançado em junho de 1972, antes das férias escolares daquele ano (daí o nome do álbum), “School’s Out” conclamava a molecada para a diversão, e nesse quesito Alice Cooper domina como ninguém. O disco surgiu com sonoridades distintas, repletas de experimentações coesas. Somado a isso, Alice Cooper uniu canto e interpretação, alternando momentos doces e agressivos. Além do sucesso conquistado musicalmente, o disco físico fez história curiosa na indústria. Foram oferecidas, nos primeiros mil LPs, cuecas nos tamanhos P, M e G aos fãs (Alice Cooper é um fanfarrão). Um dos primeiros álbuns que ouvi nesta vida, continua sendo divertido e interessante como da primeira vez que coloquei na vitrola. Aprecie sem moderação “School’s Out”, “Luney Tune” e “Gutter Cat vs. The Jets”. Disponível no Spotify, YouTube e Deezer.

Vol. 4 – Black Sabbath

O quarto álbum do Black Sabbath é um clássico! A investida em experimentações mostra que o quarteto inglês apostou em mais tempo para compor, em letras que abordavam angústia e frustrações e no uso de substâncias “duvidosas”. Em 2017, foi eleito o 14º melhor álbum de metal de todos os tempos pela revista “Rolling Stone” e em fevereiro de 2021 foi lançada uma versão remasterizada do álbum com 20 faixas inéditas. Pare e ouça em último volume “Wheels of Confusion”, “Tomorrow’s Dream”, “Changes”, “Supernaut” e “Cornucopia”. Disponível no Spotify, YouTube e Deezer.

