Ladrão tenta roubar veículo de irmã de PM e acaba baleado

Um homem de 21 anos foi baleado no tórax após tentar roubar o carro da irmã de uma Policial Militar. O incidente ocorreu no bairro Aero Rancho.

A tentativa de furto aconteceu na noite da última terça-feira (30). Conforme relatado no boletim de ocorrência, a vítima, ao retornar da faculdade por volta das 23h, guardava o veículo na garagem quando foi abordada pelo criminoso, que ameaçou: “Perdeu. Desce, senão vou te esfaquear”.

Após uma luta corporal, a vítima recusou-se a entregar as chaves e gritou por socorro. A irmã dela, uma policial militar, saiu de casa e ordenou à vítima que soltasse as chaves, enquanto alertava o assaltante para largar a faca. Neste momento, o assaltante investiu contra a policial com a faca, levando-a a disparar um tiro que o atingiu no tórax.

O criminoso foi socorrido para o Hospital Regional Rosa Pedrossian, enquanto a irmã da policial, ferida durante o roubo, foi levada para a UPA Leblon com lesões na mão e no braço. O suspeito passou por audiência de custódia nesta quinta-feira (2) e permanecerá detido.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais