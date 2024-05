Acidente na fronteira mata quatro pessoas da mesma família

Na última quarta-feira (01), quatro pessoas da mesma família morreram em uma colisão frontal entre dois carros de passeio. O acidente ocorreu em General Francisco Caballero, um povoado paraguaio localizado no departamento de Canindeyú, próximo a Sete Quedas.

As vítimas identificadas são Jairo Alvarez López, de 30 anos, Zilene Aparecida López, de 53 anos, um menino de oito anos e um bebê de um ano de idade. De acordo com informações da Polícia Nacional, os quatro mortos estavam no mesmo carro e residiam no distrito de La Paloma. A quinta passageira identificada como Liz Paola Diaz Brega, de 23 anos, também estava no carro e ficou ferida, permanecendo internada em estado grave.

O outro veículo envolvido no acidente também teve a parte frontal destruída, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde dos ocupantes. Ambos os veículos seguiam pela Ruta PY03 quando colidiram de frente.

Com Informações do Site última hora

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais