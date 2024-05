28ª edição da Festa da Linguiça de Maracaju

Maria Cecília e Rodolfo e grupo Tradição fazem show gratuito em uma das festas mais tradicionais de MS

Completando 30 anos de tradição em 2024, a Festa da Linguiça de Maracaju realiza sua 28ª edição a partir desta sexta-feira (3), já com show gratuito da dupla Maria Cecília e Rodolfo na abertura. A festa vai até domingo (5), com shows, gastronomia local, atrações circenses e degustação da famosa linguiça de Maracaju, tudo no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza.

Criada em 1994, a Festa da Linguiça de Maracaju foi criado pelo Rotary Club do município, que buscava maior divulgação para o prato mais famoso da cidade. Atualmente, o evento atrai turistas de várias partes do país e conta com shows nacionais, exposição de veículos, máquinas e implementos, parque de diversões e expositores de artesanatos. O lucro obtido com a festa é repassado para entidades assistenciais que prestam serviços a sociedade, como hospitais, Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), casas de amparo a idosos, crianças e adolescentes, por exemplo.

Segundo o coordenador da festa, Juliano Telles, uma das novidades desse ano é a grade de shows por noite. “Durante todo evento mais de 30 mil pessoas circulam no parque. Além disso, este ano a Super Tenda, onde é serviço o almoço, será maior, visando acomodar melhor os visitantes”, disse ao jornal O Estado.

O coordenador ainda destaca que a expectativa dos organizadores é sempre quebrar o recorde do ano anterior. “A expectativa para este ano está incrível. Estamos muito animados para receber todos os visitantes, estamos preparados para vender seis mil ingressos para os dois dias de almoço”.

No ano passado, a festa recebeu mais de 40 mil pessoas durante os quatro dias de evento, e foi responsável pela comercialização de oito toneladas da iguaria. Durante o evento também foram recebidas caravanas de idosos dos municípios de Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Dourados e Campo Grande, e receberam o almoço especial “Melhor Idade”.

Telles também relatou que o evento começou de forma filantrópica por parte do Rotary, mas que atualmente, movimenta todo o setor econômico do município, devido à fama da iguaria. “Se você vem aqui hoje, não há mais hotéis disponíveis. Lojas de roupas, calçados e as próprias casas de carne se organizam para receber os visitantes, que vem até de fora do país, como Bolívia, Paraguai e Portugal”, disse.

Programação

A Festa da Linguiça começa nesta sexta-feira (3), às 19h, com entidades servindo porções e abertura oficial às 19h30. Às 22h sobem ao palco a dupla sertaneja Maria Cecília e Rodolfo, seguidos do Grupo Tradição e DJ, com entrada franca. Ainda na sexta-feira, às 20 horas, haverá apresentação de Flash Dance com a organização do coreógrafo Edson Clair.

No sábado (4), o almoço com a tradicional linguiça tem início às 10h30, na super tenda do Rotary Club e às 11h haverá show do grupo Bom Balanço e Alma Serrana. No fim da tarde, às 18h, ocorre o fechamento dos portões e o início da portaria paga; mais a noite, às 22h é a vez dos shows do Trio Parada Dura e Guilherme & Benutto. Ingressos podem ser adquiridos nos pontos de venda ou por meio do site www.festadalinguicademaracaju.com. Interessados ainda podem reservar mesas para os shows, por meio do WhatsApp (67) 99995-5955.

Já no domingo (5), último dia de festa, o almoço é servido às 10h30, na tenda do Rotary Club e tendas dos parceiros, com show de João Lucas e Walter Filho e Mauricío Brito e Humberto Yule, às 11h. Ao meio-dia haverá apresentação de breaking, organizada por Sulla Maecawa e às 16h, o público poderá prestigiar o espetáculo “Mini Cirquim nas arábias”, do Circo do Mato.

Durante a festa, haverá exposição e comercialização de artesanatos sul-mato-grossense, emissão da Carteira Nacional do Artesão e Oficina de Modelagem em Cerâmica, com o Mestre Rodrigo Avalhães, na sexat-feira (3), das 19h às 21h, e nos dias 04 e 05 de maio, das 10h às 12h e das 14h às 18h.

Cardápio

O almoço custa R$ 80,00 (buffet livre) para adultos, de forma individual e R$ 40,00 para crianças de oito a dez anos; abaixo de sete anos não pagam. Além da tradicional linguiça, o almoço ainda contém salada de repolho agridoce, vinagrete, arroz branco, arroz com guariroba, farofa com cebola e cenoura, creme de milho, mandioca e carne bovina assada.

A receita da linguiça leva carne da parte traseira do boi, pimenta, sal, cebola, cebolinha e salsa a gosto. O diferencial é o suco da laranja-azeda. Até hoje, a linguiça é vendida na Casa da Linguiça Tradicional de Maracaju. O seu preparo é 100% de MS, criando por famílias que vieram do triângulo mineiro e foram os ‘primeiros’ colonizadores de Maracaju. São confeccionados cerca de 20 toneladas de linguiça, para serem consumidas no local e comercializadas no município.

Recordes

Em 1997, a linguiça de Maracaju entrou para a edição anual do livro do Guinness Book, o livro dos recordes, como a maior linguiça do mundo, feira de uma única tripa de boi, de 31 metros. Já em 2016, a iguaria alcançou uma nova conquista, a do selo de Indicação Geográfica (IG), emitido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o que garantiu ao prato a proteção contra falsificações de origem e produção.

Já em junho de 2019, foi firmado um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que deu status especial à iguaria, que agora integra a lista de 220 itens protegidos pelo Mercosul. Dentre os itens estão o queijo Canastra de Minas Gerais, Mel do Pantanal e a Cachaça. “A integração na lista fortaleceu ainda mais o nome da própria linguiça, e serviu como vitrine para todo o país”, finaliza Telles.

Por Carolina Rampi

