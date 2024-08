Parceria governo e prefeitura viabiliza mais 192 unidades habitacionais para Campo Grande

Um convênio assinado nesta terça-feira (27) vai garantir moradia para 378 famílias em Mato Grosso do Sul. A parceria do Governo de Mato Grosso do Sul com a Prefeitura de Campo Grande vai viabilizar mais 192 unidades habitacionais para a Capital. Outras 186 unidades serão construídas em Ponta Porã, com recursos provenientes do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial) e do Governo do Estado.

O governador Eduardo Riedel destacou que o Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais garantiu recursos para habitação, juntamente com o apoio da bancada federal no Congresso Nacional. “A habitação é uma prioridade do Estado e temos que ter um olhar muito cuidadoso”.

Riedel ainda afirmou que a chegada de novas operações industriais impõe novos desafios para o poder público. “Com esta composição de esforços entre Estado, municípios, iniciativa privada e programas federais vamos avançando no crescimento e no atendimento para quem precisa de moradia”, salientou.

O Governo do Estado está aportando uma contrapartida de R$ 13 milhões, reforçando o compromisso com a ampliação do acesso à moradia. Na capital, os recursos totalizam R$ 37,2 milhões, sendo R$ 4,5 milhões oriundos do Estado. O projeto, segundo o município, resultará na criação do Residencial Jorge Amado, no Bairro Tarumã.

A prefeita Adriane Lopes assegura que a assinatura deste convênio é um marco para a cidade. “A parceria com o Governo do Estado é fundamental para concretizar esse projeto e atender a demanda habitacional crescente. Este investimento não é apenas uma construção de paredes e telhados, mas sim a realização do sonho de muitas famílias que almejam a dignidade e o conforto de um lar”, declara.

Na gestão da prefeita Adriane Lopes já foram entregues 1.940 novas moradias, urbanizados mais de 40 lotes e oferecidos kits de material de construção para melhorias habitacionais. Além do programa de locação social e a construção de moradias para as vítimas da Favela do Mandela.

“Cada nova unidade habitacional representa uma oportunidade para construir um futuro melhor. Continuaremos a trabalhar com dedicação para garantir que todos tenham acesso ao que é fundamental: uma casa para chamar de sua”, concluiu a prefeita.

Já em Ponta Porã, serão investidos no Residencial Professora Elfrida Winckler Antunes, cerca de R$ 32,5 milhões, sendo R$ 7,2 milhões de contrapartida estadual. A Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul), em parceria com o município de Ponta Porã, que doou o terreno, será responsável por garantir a execução do projeto.

“A entrega dessas casas é um passo significativo para reduzir o déficit habitacional em Mato Grosso do Sul. Cada nova moradia representa uma oportunidade de futuro melhor para centenas de famílias, e o nosso trabalho na Agehab é assegurar que esses projetos se concretizem com a qualidade e eficiência que a população merece”, explica a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez.

Com informações da Agência de Notícias MS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.