Ladrão é preso dentro de tubulação de água após tentar invadir casa na Capital

Um jovem, identificado como José Augusto da Silva Torres, de 20 anos, foi preso na noite desse domingo (16), após invadir uma casa no Bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande. O rapaz foi encontrado nas tubulações de água da residência e confessou o crime. À polícia, ele contou que para entrar no local, ele e o parceiro cortaram a cerca elétrica e arrombaram as portas.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, um vizinho acionou a PM (Polícia Militar) ao ver os dois suspeitos pulando o muro da casa. A dona do imóvel está viajando e a empregada tinha ido embora.

Quando os policiais chegaram, encontraram a casa revirada, com as portas arrombadas e vários objetos já preparados para serem levados, entre eles, duas televisões, um botijão de gás, que foi colocado dentro de uma mala, e um ventilador. Na garagem, um Chevrolet Corsa estava com as portas abertas, o qual seria usado na fuga.

O comparsa, identificado como Kauã Penajo de Oliveira, de 21 anos, conseguiu fugir pelo telhado. Já José Augusto, foi algemado devido ao risco de nova evasão e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Cepol (Centro Especializado de Polícia), junto com os objetos recuperados.

A perícia técnica foi acionada para avaliar os danos na residência e o caso está sendo investigado.

