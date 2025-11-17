Motociclista morre em colisão frontal na Avenida Wilson Paes de Barros

Um motociclista, de aproximadamente 40 anos, morreu no começo da noite desse domingo (16) após uma colisão frontal entre a moto que conduzia e um carro, na Avenida Wilson Paes de Barros, região da Vila Serradinho, em Campo Grande. O acidente ocorreu próximo à rotatória que dá acesso ao bairro São Conrado e mobilizou equipes de resgate e da Polícia Militar de Trânsito.

Imagens registradas por moradores mostram o motociclista caído no asfalto, gravemente ferido, enquanto motoristas que passavam pelo local tentavam acionar socorro. A motocicleta ficou completamente destruída, retorcida ao ponto de ficar irreconhecível. O carro envolvido, um Ford Fiesta que seguia no sentido contrário, teve a parte dianteira devastada pelo impacto.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar de Trânsito, a suspeita é de que o motociclista tenha invadido a pista contrária, possivelmente durante uma tentativa de ultrapassagem, e atingido o carro de frente. Com a violência da batida, o capacete se soltou da cabeça da vítima, que foi arremessada a vários metros. Ele estava sem documentos, o que dificultou a identificação inicial.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos. O condutor do Fiesta permaneceu no local, colaborou com as autoridades e não apresentava sinais de embriaguez. Tanto a documentação dele quanto a do veículo estavam regularizadas.

Testemunhas relataram momentos de desespero logo após a colisão. “Foi muito feio; passamos logo depois da batida e os bombeiros nem tinham chegado ainda. Os veículos estavam amassados. Assustador”, disse Antônia Pinheiro, que voltava de um encontro em família. O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve ouvir testemunhas e analisar as circunstâncias que levaram ao acidente.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais