Polícia diz que jovens planejaram morte de padre para vender carro no Paraguai; cinco envolvidos foram detidos

A Polícia Civil de Dourados afirmou que a morte do padre Alexsandro da Silva Lima, de 44 anos, foi resultado de um plano elaborado por cinco jovens, dois deles maiores de idade e três adolescentes. O crime, registrado como latrocínio, ocorreu na noite de sexta-feira (14). O corpo foi encontrado no sábado (15), enrolado em um tapete, em uma estrada na região de mata do Distrito Industrial.

Poucas horas após a localização do corpo, Leanderson de Oliveira Junior, de 18 anos, João Victor Martins Vieira, também de 18, e três adolescentes foram detidos. Segundo a polícia, os envolvidos confessaram participação no crime e relataram que a intenção era vender o carro da vítima no Paraguai.

Entenda o caso

O padre Alexsandro, que residia no Jardim Vival dos Ipês, não era visto desde a noite de sexta-feira. O desaparecimento foi comunicado à polícia depois que seu celular foi encontrado por moradores no Jardim Canaã I. Durante as primeiras diligências, equipes do SIG (Setor de Investigações Gerais) localizaram o Jeep Renegade do padre ainda na madrugada. No veículo estavam dois jovens, que confessaram o crime durante a abordagem.

Na tarde de sábado, o corpo do sacerdote foi encontrado em uma área de mata, com ferimentos graves: facadas no pescoço e lesões na cabeça compatíveis com golpes de martelo. As investigações apontam que ele foi assassinado dentro da própria casa, antes de ser levado ao local onde foi abandonado.

Os detidos afirmaram que o crime ocorreu durante um roubo, motivado pelo interesse no carro, dinheiro, joias e outros objetos pessoais do padre. Leanderson de Oliveira Junior, de 18 anos, é apontado como um dos principais envolvidos. Um adolescente de 17 anos, apreendido no mesmo dia, declarou ter ajudado apenas a esconder o corpo.

A Polícia Civil segue investigando para identificar com precisão o papel de cada um dos envolvidos e confirmar se o grupo realmente pretendia levar o Jeep Renegade para o Paraguai, onde o veículo seria vendido.

O padre Alexsandro atuava como pároco em Douradina e já havia sido vítima de violência em 2018, quando criminosos invadiram sua residência, o renderam e levaram seus pertences, incluindo um carro modelo Gol, que acabou recuperado pela polícia.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais