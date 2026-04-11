Atenção motoristas: corrida altera trânsito da Capital neste domingo; veja como fica

A Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques está marcada para acontecer amanhã (12), e com isso, o trânsito de Campo Grande terá bloqueios. Os atletas vão percorrer 21 quilômetros, com a primeira largada prevista para 5h30. O trajeto será no sentido Centro–Sul, com passagem pelo Estádio Morenão. Além da prova principal, haverá também o percurso de 5 quilômetros, concentrado na região Central. Ao todo, participarão 2 mil atletas.

O percurso de 21 quilômetros começa na Avenida Calógeras, segue pela Avenida Costa e Silva, vira na Avenida Manoel da Costa Lima e continua pela Rua Candelária até a Avenida Senador Filinto Muller. Em seguida, os atletas percorrem a Avenida Senador Antônio Mendes Canale até retornar a Costa e Silva, chegando ao Estádio Morenão.

O trajeto segue até a Avenida Fábio Zahran, retorna novamente à Costa e Silva, continua até a Rua 14 de Julho e termina na Esplanada Ferroviária.

De acordo com a organização, o trajeto inclui pontos turísticos de Campo Grande, como Esplanada Ferroviária, Maria Fumaça, Relógio da Calógeras, Lago do Amor, Estádio Morenão, Praça do Preto Velho e Rua 14 de Julho.

A largada da meia maratona está prevista para 5h30. Já a prova de 5 quilômetros, aberta ao público geral e a atletas com deficiência, começa às 5h35.

A programação da meia inclui a Vila Esportiva Cidade Morena, que será realizada entre os dias 9 e 11 de abril, no Armazém Cultural. A Vila Esportiva funciona das 9h às 21h e é aberta ao público.

A prova leva o nome do atleta paralímpico Sul-mato-grossense Yeltsin Jacques e conta com categorias por faixa etária, além de divisões específicas para pessoas com deficiência, seguindo normas do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro). O objetivo é incentivar a prática esportiva, a inclusão e a ocupação dos espaços urbanos.