Mulher é presa suspeita de tentar envenenar ex-companheiro na Capital

Uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi presa suspeita de tentar envenenar o ex-companheiro, de 55 anos. O caso ocorreu no bairro Residencial Estrela Park, em Campo Grande, na noite dessa sexta-feira (10).
Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada pelo próprio homem. Ele contou que manteve um relacionamento com a suspeita, mas que os dois haviam se separado após um desentendimento.
De acordo ainda com o relato, a mulher teria voltado à casa na manhã de ontem e trocado o refrigerante de uma garrafa na geladeira por uma substância que ele suspeita ser veneno.
Ele disse ainda que o líquido parecia suco de caju e que acreditava que a intenção era envenená-lo.
Durante a ocorrência, os policiais receberam uma garrafa de um litro com líquido esbranquiçado e um frasco de carrapaticida, que pode ser tóxico.
A mulher negou as acusações, mas foi presa e levada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado. Segundo o registro, foi necessário o uso de algemas por causa do estado em que ela se encontrava.