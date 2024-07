Ladrão de mercado que foi encontrado morto em terreno baldio estava solto há um dia na Capital

Edinaldo Rodrigues de Souza, de 36 anos, foi encontrado morto na madrugada de terça-feira (23), em um terreno baldio na Rua Capitão Francisco Holanda Moura, no Jardim São Conrado, em Campo Grande. O homem havia deixado a prisão um dia antes, após ser solto em audiência de custódia.

Segundo o boletim de ocorrência, Edinaldo foi preso no último sábado (20) após invadir uma casa na Vila Marcos Roberto e furtar duas extensões elétricas. Durante a abordagem policial, ele estava alterado e partiu para cima dos policiais, sendo algemado e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). Na segunda-feira (22), ele foi liberado provisoriamente pelo juiz Carlos Alberto Garcete.

Além deste incidente, Edinaldo possuía um histórico criminal com prisões por violência doméstica, desacato, ameaça e dirigir embriagado. Na madrugada de sua morte, Edinaldo invadiu um mercado na Rua Ângelo Frulegui da Cunha, no Jardim São Conrado. O alarme do estabelecimento disparou, levando o suspeito a fugir e cair no terreno baldio ao lado do comércio.

Ainda conforme informações policiais, a perícia identificou uma marca de tiro abaixo da axila de Edinaldo e manchas de sangue em seu casaco. O corpo foi encontrado pela proprietária do mercado e um vigilante do bairro, que após tentativas frustradas de contato com a Polícia Militar, conseguiram acionar a Guarda Civil Metropolitana (GCM).

O portão do terreno estava trancado, obrigando um guarda municipal a pular o muro e encontrar o corpo. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado, mas Edinaldo já estava morto quando a equipe chegou.

Um morador local relatou ter ouvido cinco tiros durante a noite. A análise das câmeras de segurança do mercado confirmou que Edinaldo era o homem que invadiu o estabelecimento. As imagens mostraram o suspeito entrando pelo telhado, acionando o alarme, e indo até o caixa antes de fugir. Edinaldo usava um casaco branco com capuz, calça, tênis e luvas no momento da invasão.

A polícia continua investigando o caso para determinar os responsáveis pelo disparo que causou a morte de Edinaldo.

