Desaparecido, corpo de oficial de Justiça é encontrado carbonizado em Douradina

Um oficial de Justiça, identificado como Gesualdo Xavier, o ‘Xaxa’, foi morto com golpes de facas e teve seu corpo carbonizado nas margens da BR-163, na região de Douradina. O cadáver foi encontrado no fim da tarde dessa terça-feira (23). A vítima estava desaparecida desde a última segunda-feira (22), quando havia saído da residência para fazer uma viagem para Campo Grande.

Segundo informações do site local Ligado na Notícia, uma pessoa que passava pela pista durante a tarde visualizou o corpo carbonizado e acionou as autoridades. A Polícia Civil, Polícia Científica e equipes da CCR MSVia, concessionária responsável pela rodovia, estiveram no local do crime.

Na perícia prévia, foram encontradas perfurações ocasionadas por faca na região do pescoço de Gesualdo.

Ainda conforme o site, o carro que a vítima conduzia foi localizado em Dourados. Ao longo da investigação, uma comerciante, identificada como Letícia Vieira Pires, de 27 anos, foi presa.

A polícia não descartou a hipótese de latrocínio – roubo seguido de morte. Também é considerado que o crime tenha sido cometido por pessoas que estariam devendo para o servidor.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.