Após furto em mercado, homem é encontrado morto com marcas de tiro no São Conrado

Um homem, de aproximadamente 35 anos, foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira (23), em um terreno baldio da Rua Capitão Francisco Holanda Moura, no Jardim São Conrado, em Campo Grande. No corpo do homem havia marca de tiro.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem invadiu um mercado no mesmo bairro. Quando o alarme do estabelecimento disparou, o suspeito caiu no terreno que fica ao lado do comércio.

Ainda conforme a polícia, a perícia foi acionada e ao realizar os procedimento de praxe encontrou uma marca de tiro próximo a axila e mancha de sangue no casaco que ele vestia.

O corpo do homem foi encontrado pela proprietária do mercado e o vigilante do bairro. Após alguns minutos, a GCM (Guarda Civil Metropolitana) foi até o local. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foi acionado, mas quando a equipe chegou, o ladrão já havia morrido.

À polícia, um morador da rua informou que ouviu barulho de cinco tiros. Ao verificar as câmeras de segurança do mercado, a perícia identificou que o mesmo ladrão que invadiu o estabelecimento era o homem encontrado morto.

Por estar sem documento, a vítima ainda não foi identificada. A Polícia Civil, Militar e policiais da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) estiveram no local. O corpo foi encaminhado ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) por equipe da funerária.

O caso foi registrado como homicídio simples e furto qualificado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.