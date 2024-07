Moradores de MS conquistam o sonho da casa própria com mais de R$ 20 mi do Minha Casa Minha Vida

Neste mês o programa de habitação completa um ano após as mudanças

Somente em 2024, o MCMV (Minha Casa, Minha Vida) já financiou R$ 20.186.000,00 milhões em Mato Grosso do Sul, segundo dados da Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado de MS) cerca de 971 moradores foram aprovados para dar início a conquista da casa própria. O programa de habitação passou recentemente por grandes mudanças, chamada pelo governo federal de “Novo Minha Casa, Minha Vida”. Aqui no Estado, o incentivo funciona como uma espécie de guarda-chuva, onde dentro dele está o Bônus Moradia, e o Bônus Moradia Emendas.

No mês anterior, a manicure, Abila Karoline Teixeira, de 21 anos, foi uma das contempladas com subsídio de R$32 mil para dar entrada a tão sonhada casa própria. De acordo com a beneficiária essa conquista marca o início de um novo ciclo cheio de alegria.

“Estou extremamente feliz e grata por conquistar minha casa própria através desse programa. Este é um sonho que finalmente está se tornando realidade. A parcela da minha nova casa será de R$ 680,00 por mês, um valor que cabe no meu orçamento e me dá tranquilidade, pois pagarei sem nenhum problema. Estou cheia de alegria e esperança pelo futuro. Ter um lugar para chamar de nosso é mais do que uma realização pessoal; é a base para construir memórias preciosas”, finalizou Abila.

O MCMV é o atual programa habitacional do Governo Federal que substituiu o antigo programa Casa Verde e Amarela. Seu principal objetivo é subsidiar a compra da casa ou apartamento próprio para famílias com renda de até R$8.000,00. O grande diferencial do programa está nas taxas de juros mais baixas para todo Brasil. As novas regras do programa entraram em vigor em julho do ano passado, que aumentou o subsídio para aquisição de imóveis e reduziu a taxa de juros para famílias de baixa renda nas faixas um e dois do programa. O subsídio para famílias de baixa renda – com renda mensal de até R$ 2.640 (faixa 1) e até R$ 4,4 mil (faixa 2) –, passou de R$ 47 mil para até R$ 55 mil.O subsídio é um desconto aplicado conforme a renda da família e a localização do imóvel.

O teto dos imóveis para as faixas um e dois do programa também mudou. Agora é de R$ 264 mil para os municípios com população de 750 mil habitantes ou mais; R$ 250 mil para as cidades com população entre 300 mil e 750 mil habitantes; R$ 230 mil para os que têm população entre 100 mil e 300 mil habitantes; e R$ 200 mil para cidades com população inferior a 100 mil habitantes.

Movimentação na construção civil

O MCMV ajudou significativamente o setor da construção civil para aumentar, em 6%, as vendas de unidades residenciais no primeiro trimestre de 2024. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o total de imóveis vendidos passou de 76.794 unidades para 81.376 neste ano. Já o percentual de residências do MCMV no total comercializado passou de 33,7% em 2023, para 38,59%.

Nos últimos 12 meses foram vendidas 331.311 unidades, número 3,9% maior que nos 12 meses anteriores, quando foram comercializadas 318.973 unidades. Os dados são da pesquisa Indicadores Imobiliários Nacionais do 1º Trimestre de 2024, divulgada pela CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção). O estudo abrange 220 cidades, incluindo as 27 capitais e as principais regiões metropolitanas do país.

O presidente da CBIC, Renato Correia, disse ter recebido muitos retornos positivos de prefeitos e parlamentares, no sentido de ampliar a abrangência ao programa. “Nas conversas que tive com eles, tenho observado acenos no sentido de fortalecer o movimento habitacional do país. É um setor muito importante para várias coisas. Hoje nós estamos com 2,8 milhões de trabalhadores com carteira assinada na construção civil”, argumentou.

Como participar

Para participar é preciso fazer o cadastro através dos programas disponíveis de financiamentos Agehab e AMHAB (Autarquia Municipal de Habitação) e cadastrar os dados pessoais no sistema de Inscrição Compartilhada da casa própria ou procurar a Assistência Social da Prefeitura. Após optar pelo financiamento no site, deverá procurar a Prefeitura para oficializar a inscrição.

Para realizar a sua inscrição é preciso ter em mãos certidão de nascimento, RG, CPF, comprovante de rendimento, CTPS, holerite, CID – caso você ou dependente da família possua deficiência e/ou doenças crônicas incapacitantes ao trabalho (declaração ou atestado cedido pelo médico, comprovante de residência atualizado, certidão de nascimento dos filhos e, caso seja casado, RG e CPF do cônjuge.

Por Suzi Jarde

