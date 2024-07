Vítimas que morreram em acidente na BR 163 são identificadas

O filho do casal, um menino de 4 anos, também estava no veículo, mas sobreviveu e foi encaminhado para a Santa Casa.

Foram identificadas as duas vítimas que morreram em um acidente envolvendo duas carretas que ocorreu nesse domingo (21), na BR 163, próximo ao município de Jaraguari.

As vítimas são João Ademar Soares, de 66 anos, e a esposa Rosa Marçal, de 40 anos.

O filho do casal, um menino de 4 anos, também estava no veículo, mas sobreviveu e foi encaminhado para a Santa Casa da Capital.

