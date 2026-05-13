Frio não espanta e candidatos comparecem em grande número no Emprega CG – Maio do Trabalhador

Nem a baixa temperatura do início da manhã de quarta-feira (13) foi impeditivo para quem buscou a Funsat (Fundação Social do Trabalho). Com a realização do Emprega CG – Maio do Trabalhador, o atendimento da Agência de Intermediação da sede da pasta dobrou a quantidade de atendimentos, em relação à demanda regular. Efeito da oferta da disponibilidade de entrevistas imediatas para 500 vagas de dez empresas.

Na lista opções das profissões do recrutamento, operador de caixa, atendente de balcão de farmácia, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha produção, atendente de frios, motorista, motorista entregador, auxiliar administrativo, atendente de Telemarketing, operador de processo de produção e vendedor. Mão de obra para início ainda neste mês, conforme a expectativa dos anunciantes. No total, durante as quatro horas do evento, foram promovidos 154 encaminhamentos de novos colaboradores aos anunciantes.

Entre as consultas, esteve Ivelyn Escobar (44 anos), que soube do “Feirão da Funsat” pelo LinkedIn e redes sociais oficiais do órgão. Oportunidade que não poderia deixar passar, principalmente, pelo formato inovador de captação. “Muito diferente, mais humano e que da uma esperança maior para quem está na procura por trabalho. Só vi em Campo Grande esse modelo de ação até hoje”, destacou a moradora do Jardim Aero Rancho, que residiu anteriormente em Florianópolis.

Do Jardim Tijuca, veio para a edição Natasha Gomes (25 anos), feliz, inclusive, com a surpresa. “Eu não sabia deste feirão e acho que dei muita sorte de encontrar nesta quarta esta movimentação. O meu objetivo é para um emprego na área de atendimento, porém, não possuo muita experiência nisso”, citou a estreante na Agência da Funsat.

Com interesse no mesmo nicho, Edilândia dos Santos (20 anos), compareceu para obter a colocação para “atendente de farmácia”, mas não conseguiu, devido ao pré-requisito dos anúncios da função. “A solicitação era de experiência específica e de doze menos, no mínimo. Como não deu, vi outras alternativas para atendimento em outras áreas. A que mais me atraiu foi para Telemarketing”, mencionou.

De mudança, do município de Porto Murtinho (438 quilômetros de Campo Grande) para a Capital, Ana Carolina Souza Cavalcante (23 anos), moradora do Nova Campo Grande, também pela primeira vez em um “feirão”. “Me falaram que é muito bom este tipo de ação da Funsat, além da facilidade da entrevista acontecer na hora. Com a seleção obtive o encaminhamento para auxiliar de limpeza”, falou.

Com 16 anos, Natã França está há cinco meses na procura por um novo trabalho, se possível em campo administrativo. Escolha que a fez recorrer ao atendimento regular do Painel Municipal desta quarta-feira (13), com apenas seis vagas do segmento 0,42% do geral dos anúncios. “Mesmo com muitas vagas tem sempre que ver onde é a condição de se desenvolver melhor. Para isso, boas entrevistas são fundamentais. Vim preparado para ver no meu perfil o que seja melhor”, disse.

No caso do maior dos recrutamentos do dia, do Grupo Pereira, a principal demanda era para um traço particular de profissional: o pró-ativo.

“No feirão comparecemos para encaminhar para situações de todo o quadro, todavia, a prioridade maior foi para a atividade de operador de loja, que desempenhar tanto o papel de operador de caixa quanto o de repositor. Uma versatilidade que a empresa precisa, pois ajuda na montagem de escalas e a lidarmos com os desafios da rotatividade”, relatou a analista de Gente e Gestão, Rebeca Luz.

Veja nas redes sociais da Funsat o cronograma de agendas semanais do Emprega CG, as ações itinerantes em bairros, ou os mutirões na sede. Nos perfis é divulgado ainda a abertura das matrículas dos cursos profissionalizantes da Escola Funsat, sempre gratuitos. No Instagram, o endereço é o @funsat.cg, enquanto no Facebook, a entidade está na denominação (Funsatcampograndems).

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