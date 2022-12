Justiça investiga desvio de R$ 23 milhões e suspende mandatos de 8 vereadores em Maracaju

Oito vereadores tiveram mandato suspenso durante a Operação “Dark Money”, que apura desvio de R$ 23 milhões da prefeitura de Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande, durante a gestão municipal entre 2019 e 2020. De acordo com a polícia, a ação ocorreu na terceira fase, uma delas foi deflagrada na manhã de hoje (7), pelos agentes do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco).

Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão, que tiveram como alvos vereadores de Maracaju e Rio Brilhante. Além disso, também foram investigadas pessoas que eram utilizadas pelos vereadores do município para recebimento de pagamento indevido.

Foram cumpridos também a suspensão de 8 dos 11 vereadores investigados, que ainda estão em exercício. Além disso, foram determinadas medidas de sequestro e indisponibilidade dos bens dos sequestrados.

De acordo com a Polícia, a Dracco representou por medidas cautelares, deferidas parcialmente pela justiça. As investigações apuram desvio de R$ 23 milhões através de esquema criminoso que utilizava contas clandestinas, abertas em nome da Prefeitura Municipal sem conhecimento dos órgãos de controle.

Gestão municipal entre 2019 e 2020

Segundo informações da Dracco, foi identificado pagamentos de propina a vereadores em novembro e dezembro de 2019 e 2020. As propinas eram pagas por ordem do prefeito de Maracaju que, com aval de outros servidores, tinha objetivo afrouxar a fiscalização das contas da Prefeitura pela Câmara Municipal, além de aprovar projetos e leis que visa ao seu interesse.

De acordo com as investigações da Dracco, o pagamento de propina tinha objetivo impedir o funcionamento adequado dos parlamentares. A 3 Fase da operação foi nomeada como ‘Mensalinho’ em referência ao esquema de Mensalão, que era operado em nível federal.

Ainda conforme a investigação, dos 11, oito estão ainda em atividade. Os valores recebidos por cada vereador dependiam de sua influência e capacidade de interferir na fiscalização. Entre 2019 e 2020, foram identificados pagamentos de RS 1.374.000,00, que eram feitos em cheques ou em nomes de laranjas. A maioria dos pagamentos eram feitos em espécie, para dificultar o rastro do dinheiro.

A Operação “Dark Money” contou com mais de 1400 policiais civis e foi deflagrada próximo ao Dia Internacional de Combate a Corrupção , que é comemorado na próxima sexta-feira (9).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: