Mulher é presa armazenando mais de 3 toneladas de maconha em residência

Uma mulher de 28 anos, foi presa em flagrante na noite de ontem (5), com mais de 3 toneladas de maconha, em uma residência no Jardim Aeroporto, região norte de Campo Grande. Aos policiais, a jovem disse estava armazenando os entorpecentes no imóvel há mais de um mês.

O flagrante aconteceu por volta das 22h50, durante uma denúncia anônima de uma pessoa que estava com receio de sofrer represálias, informando que um imóvel na rua Belquimão, no Jardim Aeroporto, havia uma grande quantidade de maconha. Diante das informações, os policiais do Batalhão de Choque foram até a residência informada e deparou com a mulher de 28 anos.

Questionada, a jovem apresentou nervosismo nas respostas, mas autorizou a entrada dos policiais na casa. No interior dos cômodos, os policiais do Batalhão de Choque sentiram um forte odor vindo diretamente do forro da casa. Ao olhar no telhado, os policiais encontraram em uma laje 3.107.080 (3 toneladas e 107 quilogramas e 80 gramas) de maconha já embaladas pronta para entrega.

Ao ser novamente interrogada pelos militares sobre a origem dos entorpecentes, a mulher acabou dizendo que estaria guardando a droga acerca de um mês, a pedido de um indivíduo, sob a promessa e que iria receber 2 mil reais pelo serviço. Ela também informou o endereço dessa pessoa.

Diante novamente das informações, os policiais foram até a rua Carlos Garcia Queiroz, no bairro Búzios, onde encontraram a mãe do rapaz. Ela relatou aos policiais que ele estaria dormindo e ao entrar no imóvel, os policiais depararam com o rapaz, pulando os muros da casa e fugindo pelos telhados das residências, não conseguindo prender o suspeito. Ele conseguiu fugir do cerco policial.

A grande quantidade de entorpecente foi encaminhada até a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar). De acordo com a polícia, a droga foi avaliada em R$ 6.214.160,00 (Seis milhões duzentas e quatorze mil cento e sessenta reais).

