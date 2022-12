Acrissul lança Expogrande 2023 nesta 5ª-feira

A Expogrande 2023 será lançada oficialmente nesta quinta-feira, a partir das 17h30 pela pela Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) . O evento acontece no Praça da Sustentabilidade, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande (MS). A exposição acontece de 14 a 23 de abril do ano que vem. É a primeira feira promovida sob o comando da nova diretoria, presidida pelo pecuarista Guilherme Bumlai.

Na oportunidade, o presidente do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), André Borges, fará uma breve exposição para atualizar os presentes sobre o CAR (Cadastro Ambiental Rural). Às 19h00 está prevista a realização do 1º Leilão de Corte Acrissul, certame que passa a ser feito toda quinta-feira a partir deste.

Leilão de corte

Um pool de leiloeiras promove no dia 8 de dezembro, a partir das 19 horas, no tatersal de elite 1 do Parque de Exposições Laucídio Coelho, o 1º Leilão de Corte Acrissul. Serão ofertados cerca de 2 mil animais de corte para recria e engorda tanto no recinto, quanto filmados.

Já está confirmada a participação das leiloeiras Leiloboi, BR Boi, MS Leilões e Taquari Leilões.

O certame será transmitido ao vivo pelo YouTube, através do canal Rural Play, assim como também poderá ser acompanhado pelos sites oficiais das leiloeiras e também pelo portal da Acrissul (www.acrissul.com.br) e nas redes sociais.