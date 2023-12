Juiz coloca em liberdade suspeito de incêndio criminoso que feriu crianças

O juíz Marco Antonio Montagna decidiu pela liberdade provisória do mecânico de 24 anos, preso na última sexta-feira (8), apontado como suspeito de ter provocado o incêndio que causou queimaduras de 3º e 4º graus em duas irmãs, uma de 11 e outra de 5 anos, que dormiam na casa em Sidrolândia – 64 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Região News, o juiz fundamentou na decisão a soltura do suspeito, pois a Polícia não teria levantado provas que demonstrem “a materialidade delitiva” que demonstrem ser ele o responsável por colocar fogo na casa.

“Entendo que os indícios de autoria apontados em desfavor do conduzido, neste momento não são suficientes para se adotar medida extrema (prisão preventiva), lembrando que não há antecedentes criminais por parte do conduzido”, avalia a decisão. Como medida cautelar, o mecânico foi proibido de deixar a cidade sem prévia autorização judicial.

A mãe das crianças vítimas do incêndio acredita que o suspeito seja realmente seu ex-namorado que não aceitava o fim do relacionamento. Além disso, um homem com as mesmas características dele foi visto no local no dia que a casa pegou fogo. “Vizinhos disseram ter visto um rapaz alto sair de um terreno, atrás de nossa casa, em seguida subindo em uma moto estacionada na frente do imóvel”, comentou a mãe.

Ainda para o Região News, ela explicou que no dia dos fatos as crianças estavam sozinhas em casa, mas que normalmente sua irmã fica como responsável enquanto a mãe das meninas sai para o trabalho.

Entenda o caso

Duas irmãs, de 11 e cinco anos, tiveram queimaduras graves após um incêndio em casa, na madrugada desta sexta-feira (8), no bairro São Bento, em Sidrolândia, município a 64 quilômetros de Campo Grande. A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso. Elas foram encaminhadas para o Hospital da Santa Casa de Campo Grande. Saiba mais.

