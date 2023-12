Abertas Inscrições para Guia Turístico da Gruta do Lago Azul em Bonito

Prorrogado – O prazo para cadastramento de guia de turístico da Gruta do Lago Azul em Bonito foi estendido pela Sectur (Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio) do município.

A inscrição poderá ser realizada até as 15 horas do dia 08/01/2024 de forma virtual, onde será preenchido o Formulário de Cadastramento e anexada a documentação necessária. Para realizar a inscrição acesse esse link.

As documentações deverão ser anexadas via Internet no próprio formulário de inscrição. A SECTUR informou que não fará recebimento de documentos de forma presencial.

Os Guias de Turismo que atenderem aos requisitos, após verificação da Secretaria, estarão aptos a participarem dos sorteios em ato público para fixação do cronograma trimensal de serviços do plantão Gruta do Lago Azul.

Qualquer dúvidas ou questões decorrentes do presente Edital poderão ser enviadas para a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio pelo e-mail [email protected].

