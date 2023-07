Homens são presos com 40kg de cocaína em mochilas na BR-262

Dois homens, de 22 e 26 anos, foram presos neste final de semana, com mais 40kg de pasta base de cocaína, em um veículo, na BR-262, em Corumbá.

O flagrante aconteceu ocorreu durante uma fiscalização, quando os agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), deram sinal de parada ao condutor e passageiro de um VW Gol.

Durante ao interrogatório, os policiais encontraram os entorpecentes dentro de duas mochilas. Diante do flagrante, o passageiro e o motorista disse que foram contratados para irem de Campo Grande até a Bolívia, onde compraram a droga.

Quanto o veículo e a pasta base de cocaína, foram entregues, juntamente com os dois homens a Polícia Federal de Corumbá.

