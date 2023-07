Motociclista morre em acidente envolvendo quatro veículos na BR-163

O motociclista Roberto Silva dos Santos, de 58 anos, morreu na manhã de hoje (03), em um acidente envolvendo duas motocicletas, um caminhão e um Fiat/Strada, na BR-163, em Campo Grande. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e logo após foram liberadas por sofrer apenas ferimentos leves.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), relatou que o caminhoneiro não conseguiu frear, quando bateu em dois veículos. Com o impacto da batida, o condutor jogou o caminhão para o lado, quando atingiu a Honda Titan conduzido por Roberto.

O motociclista acabou morrendo antes da chegada de equipes do Serviço Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Rodoviária Federal (PRF), esteve no local auxiliando no resgate das outras vítimas do acidente. O condutor do caminhão e da picape apenas sofreram ferimentos leves e foram atendidos no local. O motorista do Fiat/Strada também sofreu ferimentos e não precisou do atendimento dos socorristas.

Equipes da Polícia Civil e da perícia técnica estiveram na rodovia analisando o cenário. O motorista da carreta de 36 anos, fez o teste de bafômetro e deu negativo.

O trânsito na região ficou lento nos dias sentidos da rodovia.

