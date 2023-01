Jovem usa bebê de 8 meses para transportar entorpecentes em mochila

Uma mulher de 21 anos, foi presa na tarde de ontem (19), transportando entorpecentes numa mochila, em Iguatemi, a 412 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, a jovem usou suas filhas, de oito meses e a outra de 2 anos, para tentar ludibriar a fiscalização.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização de rotina em uma rodovia próximo de Iguatemi. Ao avistar um ônibus intermunicipal, que realizava o trajeto Mundo Novo a Amambai, os policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), deram sinal de parada ao veículo. Em entrevista aos passageiros, a jovem de 21 anos, que em sua posse tinha duas crianças, uma de 8 meses e a outra de 2 anos, não soube explicar o motivo de viagem, o que chamou atenção dos policiais.

Ao avistar a mochila e uma bolsa de cor rosa, em nome da jovem, os agentes do DOF realizaram uma vistoria, e encontraram seis volumes de skunk (conhecida como a Super-maconha). Ao ser pesados, foi totalizado seis quilos do entorpecente. Questionada, a mulher afirmou que pegou a droga em Coronel Sapucaia e estaria retornando para Uberaba (MG), onde reside.

Conselheiros tutelares foram acionados na Delegacia de Polícia de Iguatemi para acompanhar a ocorrência. O caso foi registrado na unidade policial local.

