Incêndio atinge prédio no Peru em meio a protestos contra presidente

Em mais um dia de crise que se arrasta no Peru desde o início de dezembro, manifestantes entraram em confronto violento com a polícia nesta quinta-feira (19). No mesmo momento, um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio no centro histórico de Lima. Ainda não se sabe se os eventos tem relação.

Segundo o site La República, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Luis Ponce La Jara, informou que se trata de um prédio desabitado, porém, de uma infraestrutura histórica, por isso o material seria menos resistente.

A rede de TV peruana ATV disse que os moradores dos prédios nas redondezas evacuaram do local em tempo hábil. Uma grande manifestação com a participação majoritária de pessoas procedentes dos Andes ocorreu nesta quinta-feira (19) em Lima.

Os manifestantes pedem a renúncia de Dina Boluarte, presidente do Peru, e a convocação de novas eleições. Boluarte assumiu o poder em dezembro de 2022 após Pedro Castillo fracassar em uma tentativa de autogolpe e ser preso.

Em Lima, nesta quinta, a polícia usou gás lacrimogêneo para tentar evitar a chegada de um grupo ao Congresso. Houve confronto no centro da cidade, na avenida Abancay. Os manifestantes lançaram pedras arrancadas da calçada contra os agentes, disseram repórteres da agência AFP. Com informações da Folhapress

