Morre homem após ser baleado por pistoleiros na calçada de conveniência em Ponta Porã

Um homem, identificado como André Ajala, de 44 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (10), após ser baleado por dois pistoleiros na noite de ontem (9), em Ponta Porã, a 313 km de Campo Grande, na fronteira com o Paraguai. Ele estava em uma conveniência no Bairro Copafronteira, quando a dupla de moto se aproximou e começou a atirar contra ele.

Com os disparos, o homem caiu na calçada e foi socorrido por amigos na carroceria de uma picape Fiat Strada. Ele foi levado para o Hospital Regional de Ponta Porã e encaminhado para o centro cirúrgico em estado gravíssimo.

Apesar dos esforços da equipe médica, André não resistiu e morreu horas depois.

De acordo com informações, os pistoleiros estavam em uma moto sem carenagem e após os tiros fugiram em direção a Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia separada de Ponta Porã por uma rua.

O assassinato vai ser investigado pela Polícia Civil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram