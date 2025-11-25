Bazar Solidário do Asilo São João Bosco oferece produtos da Receita Federal com preços acessíveis em prol dos idosos

Evento será realizado em 6 de dezembro, no estacionamento do Fort Atacadista, com itens variados e arrecadação voltada à manutenção da instituição

No dia 6 de dezembro, das 7h às 18h, o Asilo São João Bosco realiza mais uma edição do seu Bazar Solidário, com produtos doados pela Receita Federal. A ação acontece no estacionamento do Fort Atacadista – unidade Três Barras, localizado na Av. Três Barras, 1499 – Vila Vilas Boa, em Campo Grande (MS), e tem como objetivo reforçar a geração de renda para a manutenção das atividades oferecidas aos residentes.

O bazar contará com uma grande variedade de itens, como perfumes importados, celulares, smartwatches, relógios, além de artigos para pesca, incluindo varas, linhas, molinetes e iscas artificiais. Os produtos serão comercializados a preços acessíveis, o que representa uma oportunidade para quem busca antecipar as compras de fim de ano, especialmente por ocorrer no período entre a Black Friday e o Natal.

A iniciativa é fruto da parceria entre o Asilo São João Bosco e a Receita Federal, que destina à instituição mercadorias apreendidas, permitindo que sejam revertidas em recursos para o atendimento aos idosos. A colaboração do Fort Atacadista, cedendo o espaço do estacionamento para a realização do evento, amplia o alcance da ação e facilita o acesso da população.

Para a presidente do Asilo São João Bosco, Isislene Gomes Magalhães, o bazar representa mais do que uma oportunidade de compra com bom custo-benefício. “Cada produto adquirido nesse bazar se transforma em cuidado, carinho e dignidade para os nossos residentes. A parceria com a Receita Federal é motivo de profunda gratidão para nós, porque nos permite transformar um bem que antes estava retido em possibilidade concreta de melhora na qualidade de vida dos idosos. Vivemos um momento em que os custos de manutenção da instituição aumentam a cada mês, e iniciativas como esta são vitais para que possamos manter as portas abertas, garantir atendimento integral e continuar oferecendo um ambiente acolhedor, seguro e afetuoso para quem fez tanto pela nossa sociedade.”

Sobre o Asilo São João Bosco

Fundado em 23 de outubro de 1923, o Asilo São João Bosco é uma instituição sem fins lucrativos. Atualmente, atende cerca de 90 idosos em situação de vulnerabilidade, oferecendo moradia, seis refeições diárias, cuidadores 24 horas, e serviços de enfermagem, fisioterapia, nutrição, pedagogia, além de atividades recreativas, culturais e religiosas, e apoio emocional e espiritual. A manutenção das atividades depende do Fundo Municipal do Idoso (30%) e de doações da população (70%).

Como ajudar

Doações via Pix: [email protected]

Participação em eventos beneficentes e bazares

Doação de alimentos, produtos de higiene, limpeza e fraldas geriátricas (das 6h às 18h)

Destinação de parte do Imposto de Renda

Doação por meio da conta de luz

Como voluntário ou visitante: visitas diárias (das 9h às 10h30 ou das 15h às 16h30)

Compras no Bazar do Asilo São João Bosco:

Segunda a sexta: 8h às 11h30 e 13h às 16h30

Sábado: 8h às 11h

Contato:

Asilo São João Bosco

Rua José Nogueira Vieira, 1900, Bairro Tiradentes

Telefone: (67) 3345-0500 / WhatsApp: (67) 98402-7626

Instagram: @asilosaojoaobosco / @bazar.asilosaojoaobosco

Site: www.asilosaojoaobosco.org.br