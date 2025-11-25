HU de Dourados oferece 350 exames de PSA e concentra atendimentos do Novembro Azul até sábado

Campanha inclui consultas, cirurgias e exames de imagem; fluxo rápido promete resultado do PSA já no sábado

O Hospital Universitário da UFGD (HU-UFGD), em Dourados, deu início nesta segunda-feira (24) à programação do Novembro Azul, com ações voltadas à prevenção e ao cuidado da saúde do homem. As atividades seguem até 29 de novembro e reúnem equipes assistenciais, residentes e estudantes das ligas de Urologia e Oncologia.

Um dos focos da mobilização é a oferta de 350 exames de PSA — teste usado para identificar alterações na próstata e auxiliar no rastreamento do câncer. A coleta ocorre até sexta-feira (28), das 7h às 10h, na Unidade da Mulher e da Criança, por ordem de chegada e sem necessidade de agendamento.

Segundo o acadêmico de medicina Felipe Andrade, integrante da Liga Urológica, o processo foi organizado para ser rápido: “O paciente chega, passa pela triagem e no mesmo dia já é encaminhado para fazer o exame de PSA. No sábado, ele pega o resultado”, afirmou.

As consultas com urologistas estão marcadas para sábado (29), das 7h às 17h, quando os pacientes devem retornar para avaliação.

Podem realizar o exame homens a partir de 50 anos; entre 45 e 49 anos com fatores de risco, como histórico familiar; e aqueles que apresentam sintomas urinários, como dificuldade para urinar, jato fraco ou dor.

Além da testagem, o hospital reservou parte da agenda para procedimentos que dependem de regulação pelo Sisreg. Estão previstas cinco biópsias de próstata e sete vasectomias, além de exames de imagem agendados para esta semana, sendo ecocardiogramas, ultrassonografia de próstata e ultrassonografia de bolsa escrotal. Cerca de 29 colonoscopias também integram o cronograma.

