Jovem que tentou feminicídio em São Paulo é preso pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de São Gabriel do Oeste prendeu, nesta terça-feira (20), um jovem de 23 anos, investigado por tentar matar a ex-companheira com vários golpes de faca, em uma cidade do interior de São Paulo.

O cumprimento do mandado de prisão preventiva foi expedido pelo 2ª Vara Criminal de Birigui/SP. O investigado estava foragido desde o dia 04 de setembro de 2023, pela prática do delito de feminicídio, na forma tentada (Artigo 121, §2º, inciso VI, c/c Artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).

A vítima foi ferida no pescoço, costas e abdômen da vítima. Conforme a Polícia Civil, a vítima só não perdeu a vida por conta de intervenção de vizinhos e familiares, sendo que em seguida o autor se evadiu do local.