Próxima quarta-feira terá discussão para projeto de compartilhamento de bicicletas em Campo Grande

Agetran apresenta Plano de Integração de Ciclovias e Projeto de Compartilhamento de Bicicletas em Campo Grande

Na quarta-feira (21/02), representantes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande (Agetran) realizarão uma reunião para apresentação do Plano de Integração de Ciclovias e do projeto de Sistema de Compartilhamento de Bicicletas. O encontro, agendado para às 9h da manhã, terá lugar na Câmara Municipal e foi iniciativa do vereador Beto Avelar.

O propósito da reunião é ampliar a divulgação do projeto da Prefeitura para a integração das ciclovias na cidade, elaborado pela Agetran. Trata-se de um projeto ambicioso com investimentos significativos, tanto públicos quanto privados, visando interligar todas as ciclovias da Capital e expandir a rede de ciclovias e ciclofaixas em todas as regiões da cidade, incluindo a manutenção das vias já existentes.

O vereador Beto Avelar ressalta que a interligação das ciclovias será um marco na mobilidade urbana, contribuindo para a segurança dos ciclistas e promovendo o incentivo à prática de esportes em Campo Grande.

Outro ponto crucial da reunião é a apresentação do Sistema de Compartilhamento de Bicicletas, um mecanismo de autoatendimento que envolve pontos de retirada e devolução de bicicletas distribuídos pela cidade. O vereador destaca que esse sistema tem sido bem-sucedido em grandes cidades brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte, permitindo que os usuários retirem e devolvam as bicicletas em pontos estratégicos pela cidade, facilitando a mobilidade urbana.

A implementação do sistema de compartilhamento foi aprovada pela Câmara Municipal, e o vereador Beto Avelar tem mantido diálogo com a Agetran para garantir que o projeto seja efetivamente colocado em prática, alinhado à abrangente política de mobilidade urbana que será implementada com a interligação das ciclovias na capital.

