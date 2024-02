Site da Semadur passa por mudanças e processos em andamentos podem ser acompanhados pela internet

Nesta terça-feira (20), foi lançado o novo site de atendimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana de Capo Grande (Semadur). A atualização trouxe um novo layout e uma nova funcionalidade.

A mudança tem como objetivo tornar a experiência de quem utiliza o site mais fácil, dinâmica e eficient. O novo layout “aparência do site” também permite que se adapte a vários tipos de dispositivos, com0 computadores, tablets e smartphones.

Uma das mundanças mais significativas, é a consulta de processos, que agora pode ser acompanhada. O proprietário de algum imóvel em construção pode consultar o andamento do seu processo, tendo a informação referente ao status atual dos procedimentos. Essa ação era permitida apenas ao profissional responsável pela obra.

Para visualizar esas mudanças, acesse o site da Semadur por este link.

