Jovem que matou adolescente á socos em briga durante evento esportivo é preso em Três Lagoas

Na tarde da última sexta-feira (17), agentes da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, deram cumprimento ao mandado de prisão do jovem de 19 anos de idade, responsável por desferir um soco fatal no adolescente de 17 anos durante uma briga ocorrida em um evento esportivo na região da Lagoa Maior, na quinta-feira, 9 de novembro.

Os eventos resultaram na morte do adolescente no dia seguinte ao confronto. Segundo informações da polícia, a briga foi intensa, envolvendo diversos socos, sendo um deles fatal ao atingir a região posterior direita da cabeça do jovem, que imediatamente caiu ao solo desacordado.

A vítima foi socorrida em estado grave, porém não resistiu aos ferimentos. O laudo necroscópico revelou que o óbito ocorreu em decorrência de traumatismo crânio encefálico. Desde o momento dos fatos, as equipes da SIG e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Três Lagoas iniciaram investigações, entrevistando testemunhas e analisando imagens para identificar o agressor.

Diante das evidências coletadas, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária do suspeito. Após manifestação favorável do Ministério Público, a medida foi determinada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca. No final da tarde de ontem, o suspeito se apresentou na sede da SIG, acompanhado por advogados, onde prestou declarações e foi informado sobre o mandado de prisão, que foi efetivamente cumprido.

Após os procedimentos legais, o jovem foi encaminhado às celas da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC), onde aguardará à disposição da Justiça.

Com informações da Depac

