Bebê de 10 meses é levado para UPA com sangramento e polícia suspeita de estupro

A Polícia Civil está investigando um caso de estupro contra uma bebê de dez meses, que ocorreu no último sábado (18), em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site Ligados na Notícia, a mulher deixou a bebê com os seus pais para que ela pudesse sair com o marido. Quando retornou e foi dar banho na garota, percebeu um sangramento nas partes íntimas.

Apavorados com a situação, encaminharam a garota para uma Unidade de Pronto Atendimento Comunitário (UPA). Na unidade de saúde, a madrasta relatou que estranhou o sangramento na garota e acredita que as marcas apontava para caso de estupro.

Equipes do Conselho Tutelar foram acionadas e a bebê foi encaminhada ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), para exames de corpo e delito.

Todos os envolvidos foram encaminhados a delegacia. Em depoimento, a mulher disse que deixou a criança com seus pais, porque acreditava ter deixado a bebê com pessoas de confiança.

Ainda conforme o seu relato, quando deixou a criança com seus pais, a mãe ficou do lado de fora da casa instalando a decoração de natal, enquanto dentro do imóvel, estava o seu pai, levantando a hipótese de que o homem seria o principal suspeito.

O caso será investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

Serviço:

De acordo com o o art.218, §2°, I do Código Penal, é considerado crime todo ato praticado pela pessoa que usa uma criança ou um adolescente para satisfazer seu desejo sexual, ou seja, é qualquer jogo ou relação sexual, ou mesmo ação de natureza erótica, destinada a buscar o prazer sexual com uma criança ou adolescente. Também pode ser qualquer forma de exploração sexual de criança e adolescente, como incentivo à prostituição, à escravidão sexual, ao turismo sexual e à pornografia infantil.

Para denunciar qualquer caso de violência sexual infantil, é necessário procurar o Conselho Tutelar, delegacias especializadas, autoridades policiais ou ligar para o Disque 100.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

