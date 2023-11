Incêndio de grandes proporções atinge galpão de cooperativa de reciclados

Um incêndio de grandes proporções atingiu na tarde de ontem (18), a sede da Cooperativa de Reciclagem Arara Azul, em Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande. Apesar do susto, não houve feridos.

Conforme informações do site Rádio Caçula, as causas do incêndio até o momento são desconhecidas. Os focos teriam iniciado no horário do almoço em uma parte isolada do armazenamento. O fogo se alastrou rapidamente destruindo diversos materiais recicláveis, além de peças que eram usadas por funcionários na distribuição e seleção de itens.

Na tentativa de combater o incêndio, três viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas, além de ajuda de caminhões pipa da Semea (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agronegócio) e também de uma empresa ambiental.

A Cooperativa de Reciclagem Arara Azul foi fundada em 2014, e atualmente possui 23 trabalhadores, todos moradores da região de Três Lagoas.

Até o momento não foi informado o prejuízo causado neste incêndio.