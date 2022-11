Proclamação da República: confira o abre e fecha do Governo do Estado

As repartições do Governo de Mato Grosso do Sul não terão expediente ao público no início da próxima semana por causa do ponto facultativo decretado para a segunda-feira (14) e do feriado de terça (15), Dia da Proclamação da República.

A exceção fica com os serviços considerados essenciais, como saúde e segurança pública, que devem funcionar normalmente, cabendo aos gestores a organização de plantões e escalas. O serviço público estadual volta às atividades normais na quarta-feira (16).

Confira abaixo como será a alteração de alguns dos serviços prestados.

Hemosul

O Hemosul coordenador de Campo Grande, situado à Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.304, no Centro, abre neste sábado (12) das 7h às 12h para coletar doações de sangue.

Mesmo com o ponto facultativo, a unidade funciona na segunda-feira (14) normalmente, das 7h às 17h. Na terça (15), o espaço ficará fechado e o retorno será na quarta, das 7h às 17h.

As demais unidades do Hemosul da Capital (Santa Casa e Hospital Regional) e do interior do Estado também abrirão normalmente na segunda-feira (14) e fecharão na terça.

Agenfa

As Agências Fazendárias de Campo Grande e do interior não irão abrir durante o feriado, portanto, emissões de guias para pagamentos deverão ser realizadas pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) também não terá atendimento ao público nos dias de ponto facultativo e feriado. Os trabalhos retornam ao normal na quarta (16). Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones 154, na Capital, e (67) 3368-0500, no interior.

Unidades do Fácil

Com o feriado da Proclamação da República, as unidades do Fácil – Atendimento ao Cidadão permanecem fechadas e voltam a funcionar na quarta-feira (16).

Com informações do Portal MS.