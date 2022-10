Jovem que desapareceu no Rio Aquidauana é encontrado morto

Anderson Ludovino de Souza, 21 anos, que desapareceu na última quinta-feira (20), após sair para pescar com amigos no Rio Aquidauana em Rochedo, foi encontrado morto no último sábado (22). A Polícia Civil do município de Rochedo confirmou que o corpo é realmente do jovem.

De acordo com informações de amigos próximos de Anderson que estava junto com ele no momento de seu sumiço, o jovem tentou atravessar o rio Aquidauana com um material de pesca amarrado na cintura, no entanto afundou e sumiu na água.

Informações de moradores da região, choveu bastante na região no dia anterior, por conta disso o nível da água estava alto.

Segundo os familiares e amigos do jovem, a vítima foi sepultada no mesmo dia.

