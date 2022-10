Quarto de residência fica destruído após incêndio, em Aquidauana

Quarto de uma residência ficou destruído após incêndio, na madrugada desta segunda-feira (24), em Aquidauana, localizada a 125 km de Campo Grande.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 3h10, em uma casa localizada na rua Raimundo Damasceno, no prolongamento da rua José Duarte, na Vila São Francisco,

Segundo o jornal O Pantaneiro, as chamas atingiram a cama e o guarda-roupas. Para controlar o incêndio, o Corpo de Bombeiros utilizou aproximadamente 500 litros de água.

A moradora da casa informou que o ex-marido ateou fogo na residência. Apesar da perda material, ninguém ficou ferido.

Com informações do jornal O Pantaneiro

