Suspeito de liderar facção é preso com drogas e dinheiro em casa de Bataguassu

Investigação aponta que ele exercia função de “disciplina” no grupo; cocaína, crack e simulacro de arma foram apreendidos

Na manhã desta terça-feira (24), um homem apontado como liderança de uma facção criminosa foi preso, em Bataguassu, após a apreensão de drogas e outros materiais em uma residência no bairro Jardim Santa Luzia.

No imóvel, foram encontradas 31 porções de cocaína, 17 de crack e pequenas quantidades de maconha, além de dinheiro em espécie e aparelhos celulares. Também estavam na casa um simulacro de arma de fogo e uma lâmina de aproximadamente 15 centímetros. Inscrições e símbolos associados a grupo criminoso também foram registrados durante a ação.

De acordo com as investigações, o suspeito se apresentava como “disciplina” da facção, função ligada à imposição de regras e ao controle interno do grupo. Ele já havia sido citado em apurações anteriores envolvendo porte ilegal de arma e disparo em via pública.

Após a apreensão do material, o homem foi encaminhado à delegacia, onde permanece.

