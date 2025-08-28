Jovem morre em grave colisão na Avenida Rio Branco em Corumbá

Motocileta foi arrastada por um carro até bater em calçada próxima a rotatória em um cruzamento

Na madrugada desta quinta-feira (28), a jovem identificada como Natália Freitas Cedreira da Silva, de 20 anos, não resistiu e morreu devido ao grave acidente na Avenida Rio Branco, em Corumbá.

O acidente ocorreu por volta das 17h, quando a jovem e um rapaz de 24 anos foram atingidos por um carro Fox, conduzido por um homem de 51 anos. O veículo trafegava no sentido Ladário à Corumbá e arrastou a moticleta que também estava na via e foi parar só na rotatória metros a frente, localizada na avenida Rio Branco, no cruzamento com a rua Albuquerque.

Na moto, os dois foram arremessados com o impacto da colisão por cerca de 10 metros e caíram no canteiro central da Rio Branco.

Segundo o jornal Diário Corumbaense, uma testemunha informou que a pista não tinha sinais de frenagem e que o veículo bateu na moto e foi a arrastando até o cruzamento passando por cima da rotatória.

O socorro foi prestado por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu. No momento do atendimento, a jovem estava inconsciente, e tinha sofrido traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, corte no tornozelo e perda de parte do couro cabeludo.

O rapaz foi socorrido também com traumatismo cranioencefálico, consciente, porém desorientado com quadro de agitação, confusão mental e dificuldade para se comunicar, pronunciando palavras desconexas. Ele também sofreu um corte profundo na região mandibular, no queixo, dois cortes profundos, um na perna direita e outro na esquerda, perda de vários dentes e escoriações nos braços.

Natália chegou a ser internada no Centro de Tratamento Intensivo da Santa Casa , mas veio a óbito na madrugada desta quinta-feira (28). Inicialmente, no boletim de ocorrência constava que ela havia morrido por volta das 20h da quinta-feira(27), porém o equívoco foi desmentido pela família da vítima.

O motorista do carro, identificado como Eduardo Rondon Correia está no Pronto-Socorro desde o acidente, mas não foram divulgadas informações sobre o quadro de saúde dele.

O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal culposos na direção de veículo automotor. O acidente deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.