Homem é preso em Três Lagoas por descumprir medida protetiva e ameaçar ex-companheira e familiares

Um homem de 38 anos foi preso nesta quinta-feira (28) em Três Lagoas por descumprir medida protetiva de urgência. Ele é suspeito de perseguir e ameaçar a ex-companheira e familiares, mesmo após decisões judiciais que determinavam o afastamento.

De acordo com o boletim policial, a mãe da vítima procurou a delegacia relatando que a filha continuava sendo intimidada pelo investigado. Em uma das situações, ele teria ido até a casa da ex-companheira, invadido o quintal armado com uma faca e feito ameaças como: “vocês vão me pagar” e “sua mãe vai me pagar por essa separação”.

O registro aponta que, durante o episódio, o homem ainda amarrou uma corda na calha da residência, afirmando que tiraria a própria vida. Ao notar a presença de testemunhas, fugiu.

Em outra ocasião, quando a vítima buscou refúgio na casa da mãe, ele voltou a aparecer e ameaçou as duas. “Você ainda me paga, você e sua filha”, teria dito.

Diante da gravidade dos fatos, a Delegacia de Atendimento à Mulher representou pela prisão preventiva, que foi autorizada pela Justiça com parecer favorável do Ministério Público. O homem foi detido e seguirá à disposição do Judiciário.

