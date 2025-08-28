Mato Grosso do Sul chega a 2,9 milhões de habitantes, aponta IBGE

Estado ocupa a 21ª posição do ranking no país ; entre os do Centro-Oeste, é o menos populoso

A população de Mato Grosso do Sul foi estimada em 2.924.631 habitantes em julho de 2025, segundo projeção divulgada nesta quinta-feira (28) pelo IBGE no Diário Oficial da União. O crescimento representa alta de 6,08% em relação ao levantamento anterior, divulgado em outubro de 2023, quando o estado contabilizava 2,75 milhões de moradores.

Dentro desse contexto, MS ocupa a 21ª posição entre as 27 unidades da Federação, o que corresponde a aproximadamente 1,37% da população brasileira. No ranking atualizado das unidades federativas mais populosas do país, o Estado segue atrás do Distrito Federal e à frente de Sergipe, Rondônia, Tocantins, Acre, Amapá e Roraima.

Na região Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul é o menos populoso entre os quatro estados: Goiás (7,4 milhões), Mato Grosso (3,9 milhões) e o Distrito Federal (2,99 milhões) têm contingentes superiores.

No cenário nacional, o Brasil chegou a 213,4 milhões de habitantes, crescimento de 0,39% em relação ao ano anterior. A tendência, segundo o IBGE, é de desaceleração do ritmo de expansão populacional nas próximas décadas.

