Ciclista morre após ser atropelado na MS-162 entre Sidrolândia e Maracaju

Um ciclista ainda não identificado morreu no início da noite dessa terça-feira (24) após ser atropelado na rodovia estadual MS-162, entre as cidades de Sidrolândia e Maracaju, a cerca de 71 quilômetros de Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local encontrou o homem já sem vida. A pista ficou parcialmente interditada, com o tráfego seguindo por apenas uma das faixas.

A Polícia Civil e a perícia estiveram na rodovia para dar início à investigação. Até o momento, não há confirmação sobre como o acidente aconteceu e nem informações detalhadas sobre o veículo envolvido.

Testemunhas disseram que uma carreta pode ter passado por cima da vítima, mas essa versão ainda será analisada pelas autoridades.

O corpo do ciclista foi levado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Campo Grande, onde passará por identificação. A Polícia Militar Rodoviária (PMR) acompanha o caso.

