Jovem morre em grave acidente em estrada vicinal em Paraíso das Águas

No final da tarde deste domingo (9), um jovem morreu após um grave acidente em uma estrada vicinal na região de Paraíso das Águas, localizada a cerca de 277 quilômetros de Campo Grande. O nome da vítima ainda não foi confirmado pelas autoridades.

O acidente envolveu uma caminhonete Chevrolet S10, que estava com duas pessoas a bordo. O veículo seguia pela região do distrito de Pouso Alto, em Paraíso, quando, por motivos ainda sendo investigados pela polícia, capotou. A caminhonete ficou totalmente destruída, e o jovem, que era filho de um gerente de fazenda local, morreu no local. A outra vítima foi socorrida pelos bombeiros e levada ao hospital da cidade.

A polícia continua apurando as circunstâncias que levaram ao capotamento do veículo.