Prefeitura de Campo Grande convoca aposentados e pensionistas para recadastramento do IMPCG, nesta segunda-feira (10)

A Prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (10) o edital de convocação para o recadastramento de aposentados e pensionistas do IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande). A convocação é destinada às pessoas que não realizaram o recadastramento no mês de fevereiro de 2025, conforme previsto na Lei Complementar nº 415, de 8 de setembro de 2021, e no Decreto nº 13.500, de 18 de abril de 2018.

Os aposentados e pensionistas convocados devem comparecer ao Instituto Municipal de Previdência, localizado na Rua Tv. Píres de Matos, 50, no prazo improrrogável de 30 dias a partir da publicação do edital, para regularização cadastral, apresentando os documentos especificados no edital, como documento de identificação pessoal, CPF, comprovante de residência, e outros documentos que comprovem a relação de dependência, no caso de pensionistas.

Aqueles que não cumprirem o prazo estabelecido terão o bloqueio do pagamento dos proventos até a efetivação do recadastramento. A Prefeitura de Campo Grande reforça a importância de manter o cadastro atualizado para garantir o recebimento dos benefícios de forma contínua, sem interrupções nos pagamentos.

Para mais informações sobre o processo os convocados podem acessar o site oficial do IMPCG ou entrar em contato diretamente com o Instituto