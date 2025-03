Prefeitura de Campo Grande lança Plano de Ações de Políticas Públicas para as Mulheres nesta segunda-feira (10)

A Prefeitura de Campo Grande realiza, nesta segunda-feira (10), o lançamento do Plano de Ações de Políticas Públicas para as Mulheres durante uma solenidade às 9h, na Casa da Mulher Brasileira. O evento contará com a presença da prefeita Adriane Lopes, do secretário municipal de Governo e Relações Institucionais Youssif Domingos e da Secretária Executiva da Mulher Angélica Fontanari.

Durante o lançamento, será divulgado o Calendário Oficial de Programas e Projetos voltados para as mulheres, com destaque para a agenda de ações para o mês de março. Além disso, ocorrerá a assinatura do termo de cooperação do projeto Sorrindo pra Vida e a apresentação da terceira edição do Dossiê Mulher Campo-grandense.

O evento será realizado na Casa da Mulher Brasileira, localizada na Rua Brasília, Lote A, Quadra 2 s/n, Jardim Imá, a partir das 9h.