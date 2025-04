Jovem é morto a facadas e outro fica ferido após briga de rua em Corumbá

Na madrugada deste sábado (26), Giovani da Costa Coelho, de 24 anos, foi morto com golpes de faca no cruzamento das ruas Sete de Setembro e Santa Catarina, no Bairro Cravo Vermelho II, em Corumbá, a 428 quilômetros de Campo Grande. Outro rapaz, de 25 anos, também foi ferido e precisou ser socorrido.

De acordo com o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de briga de rua. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram Giovani já sem vida, com perfurações provocadas por arma branca. A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e atestou o óbito.

A segunda vítima, que sofreu ferimentos no rosto e no braço esquerdo, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao pronto-socorro da cidade, onde permanece internada sob cuidados médicos.

O suspeito do crime fugiu logo após a agressão e, até o momento, não foi localizado. As circunstâncias e a motivação da briga ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pelas autoridades.

