Jovem morre em colisão entre motocicleta e ônibus na BR-262, em Ribas do Rio Pardo

Um grave acidente na BR-262, em Ribas do Rio Pardo, a cerca de 78 quilômetros de Campo Grande, resultou na morte de um motociclista, de aproximadamente 18 anos, na noite dessa terça-feira (1º). A vítima ainda não foi identificada oficialmente.

Segundo as primeiras informações, o rapaz pilotava uma motocicleta quando colidiu com um ônibus que transportava trabalhadores de empresas da região, próximo à entrada de uma fábrica de celulose. O acidente ocorreu no sentido Água Clara da rodovia federal.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência, mas ao chegar no local constatou que o jovem já estava sem vida. De acordo com os militares, o impacto da batida foi violento e causou a morte imediata do motociclista, que estaria a trabalho no momento do acidente.

A área foi isolada pelos bombeiros até a chegada da perícia técnica, que agora vai ajudar a Polícia Civil nas investigações. As autoridades irão analisar as condições da pista, do veículo e da motocicleta, além de ouvir testemunhas para entender o que causou a colisão.

A identidade da vítima deve ser confirmada nas próximas horas. O caso foi registrado na delegacia de Ribas do Rio Pardo e será investigado como acidente de trânsito com morte.

