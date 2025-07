Corpo de homem é encontrado dilacerado na BR-163 em Itaquiraí

Um corpo humano completamente dilacerado foi encontrado na madrugada desta terça-feira (1º), na BR-163, na região de Itaquiraí, município distante cerca de 405 quilômetros de Campo Grande. A principal suspeita é de que a vítima tenha sido atropelada, mas o caso ainda está cercado de mistério.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o corpo foi descoberto por um motorista que trafegava pela rodovia, no trecho entre Naviraí e Itaquiraí. Ao se aproximar do km 79, ele notou algo estranho na pista e, à primeira vista, pensou se tratar de um animal morto. No entanto, ao estacionar e se aproximar, teve a chocante confirmação de que era o corpo de um homem, já sem vida e em avançado estado de destruição.

Imediatamente, o condutor acionou a concessionária responsável pela rodovia, que por sua vez comunicou a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Quando os agentes chegaram ao local, confirmaram a gravidade da cena e a possibilidade de que a vítima tenha sido atropelada. No entanto, não havia nenhum veículo nas proximidades nem testemunhas que pudessem fornecer mais detalhes sobre o que aconteceu.

A Polícia Civil e a equipe da Perícia Técnica também foram chamadas ao local. O corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido à coleta de digitais para tentar identificá-lo oficialmente.

Até o momento, a identidade da vítima e as circunstâncias do possível atropelamento permanecem desconhecidas. O caso foi registrado como morte a esclarecer (causa indeterminada) na Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí, que segue com as investigações.

