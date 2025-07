Idosa perde mais de R$ 18 mil em golpe do falso advogado em Dourados

Uma moradora de Dourados, cidade a 229 quilômetros de Campo Grande, teve um prejuízo de R$ 18.111 após cair em um golpe aplicado por um estelionatário que se passou por seu advogado. O caso foi registrado nessa terça-feira (1º) na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e é investigado como estelionato pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, uma idosa, foi procurada por um suposto advogado que alegou ter conseguido uma vitória em uma ação judicial em nome dela. Usando linguagem técnica e detalhes aparentemente verídicos, o golpista convenceu a mulher de que ela teria um valor significativo a receber e que, para isso, precisaria repassar seus dados bancários.

Confiando na informação e acreditando tratar-se de seu verdadeiro advogado, a mulher seguiu as orientações. Pouco tempo depois, percebeu que o dinheiro havia sido retirado de sua conta: um total de R$ 18.111.

A Polícia Civil agora trabalha para identificar o autor da fraude e alerta a população sobre esse tipo de golpe, que tem sido cada vez mais comum. Os investigadores orientam que qualquer solicitação envolvendo informações bancárias, especialmente em nome de ações judiciais, seja confirmada diretamente com o advogado de confiança ou com o fórum da cidade.

Além da idosa, outras três pessoas também foram vítimas de golpes em Dourados no mesmo dia. Nesses casos, os crimes envolveram falsas negociações de compra e venda por meio de redes sociais. As autoridades reforçam a importância de desconfiar de contatos desconhecidos e de sempre confirmar a veracidade das informações antes de realizar qualquer transação.

